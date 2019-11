Angela: «I miei 100 anni a Pianengo»

PIANENGO (17 novembre 2019) - Paese della gentilezza. E questo, ormai, da un po’ di tempo. A quanto pare, con effetti più che benefici per i residenti. Tanto da viverci da più di 100 anni. Il record, a Pianengo, questa volta è della signora Angela Fugazza. Anzi, signorina. Perché tra i racconti legati alla sua lunghissima vita, festeggiata in grande davanti alla torta delle cento candeline, c’è anche quello in cui rivela di non essersi mai messa la fede al dito e non aver mai avuto figli. E' questo il segreto? Forse sì, forse no. In ogni caso, la vita di Angela è stata piena e ricca di soddisfazioni e ancora oggi, all’età di 100 anni, ha l’entusiasmo e il desiderio di festeggiare nel migliore dei modi un traguardo importante. E' stata proprio lei, infatti, a volere fortemente l’incontro con il sindaco Roberto Barbaglio, per un brindisi immortalato in una bella foto. Coincidenza particolare, perché nello stesso giorno anche del compleanno del primo cittadino. E così, fascia tricolore, bicchieri alzati e brindisi, per i primi 100 anni di Angela.

