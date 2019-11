Rissa aggravata: cinque denunciati

TRESCORE CREMASCO (16 novembre 2019) - Cinque indiani sono stati denunciati per rissa aggravata dai carabinieri della stazione di Pandino, competenti per territorio. Abitano tutti in paese ed erano stati protagonisti di uno scontro prima verbale e poi fisico. I carabinieri di Pandino hanno chiuso le indagini nei giorni scorsi. Una sera di fine ottobre i militari erano intervenuti dopo una segnalazione da parte di alcuni vicini che si lamentavano per le urla e il baccano. Arrivati sul posto, i carabinieri avevano trovato solo due indiani, marito e moglie. Questi ultimi avevano spiegato di aver chiesto ai vicini di abbassare la voce in quanto creavano disturbo, per tutta risposta erano stati aggrediti da quattro loro connazionali. I carabinieri hanno poi identificato i vicini di casa, che hanno confermato la lite, ma accusando a loro volta il marito di essere passato per primo alle vie di fatto. E' scattata la denuncia a piede libero nei confronti di cinque di loro. In sostanza, il provvedimento è stato emesso a carico dell’uomo rimasto contuso e dei quattro vicini di casa.

