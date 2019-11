Ludopatia, al mercato per combattere la piaga

CREMA (16 novembre 2019) - Questa mattina, durante il mercato in via Verdi, si è tenuta un’iniziativa contro il gioco d’azzardo, promossa nell’ambito del progetto di sensibilizzazione sulla ludopatia «A volte capita che...il gioco prenda una brutta piega» finanziato dalla Regione e che vedrà, nei prossimi giorni, impegnati anche il consultorio diocesano Insieme e l’Azienda socio sanitaria territoriale di Crema. Alcuni operatori hanno incontrato i clienti del mercato sul problema della dipendenza da gioco d’azzardo. Lo hanno fatto in maniera scenografica, gettando a terra decine di gratta e vinci, un tappeto di sogni infranti, per dimostrare quanto attaccarsi a queste speranze sia vano, con probabilità di vincita ridotte al lumicino.

