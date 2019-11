Più di 3 milioni per il nuovo asilo: "Ma non si possono usare"

RIVOLTA D'ADDA (17 novembre 2019) - Gli oltre tre milioni di euro (per la precisione sono 3.132.063,64 euro) annunciati dal sindaco Fabio Calvi la scorsa settimana come contributo del ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca, il Miur, finalizzati alla costruzione della nuova scuola materna di Rivolta, sarebbero in realtà destinati al miglioramento sismico di strutture già esistenti e perdipiù, in caso di scuole, solo statali, mentre l’asilo locale è paritario.

Lo afferma in un comunicato il coordinatore del circolo di Crema di Fratelli d’Italia Giovanni De Grazia parlando a nome del costituendo circolo di Rivolta d’Adda del partito guidato da Giorgia Meloni. «Quello menzionato dal sindaco Calvi nel suo comunicato stampa – afferma De Grazia - è il decreto legge del 13 giugno 2019 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 23 agosto 2019 che nello specifico contiene norme e disposizioni per l'edilizia scolastica e disposizioni in materia di programmazione e attuazione degli interventi di istituti scolastici statali già presenti nel paese. Secondo quanto riportato nell’allegato A di tale decreto, Rivolta d'Adda risulta essere assegnataria di un contributo statale di 3.132.063,64 destinati all’adeguamento e al miglioramento sismico delle scuole statali. Per ottenere tale somma è necessario presentare un progetto entro il 31 marzo 2020 pena l'esclusione da tale contributo».

