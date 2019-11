L'ultimo saluto a Severgnini: 'La tua anima resta nei campi'

MOSCAZZANO (15 novembre 2019) - «Ciao Ivan, ragazzo buono come il pane, sorridente come i campi di granturco a primavera, premuroso e amorevole verso la famiglia: siamo in tanti ad abbracciarti. Ci piace immaginare che la tua anima sia ancora là in mezzo alla tua terra: nessuna tempesta ce la porterà via». Così gli amici del paese hanno voluto ricordare Ivan Severgnini, il 42enne agricoltore e consigliere comunale morto la sera di martedì per un infarto. Il toccante messaggio è stato letto al termine del funerale, prima che il feretro lasciasse la parrocchiale, per essere sepolto nel cimitero comunale. Per l’estremo saluto a Ivan c’era mezzo paese, oltre a decine di agricoltori e allevatori arrivati da tutto il Cremasco. Presenti i componenti del direttivo della Libera agricoltori, tra cui i vicepresidenti Amedeo Ardigò e Elisabetta Quaini e una delegazione casalasca. Con loro anche il direttore del quotidiano La Provincia Marco Bencivenga. Severgnini faceva parte dell’organismo dirigenziale dell’associazione di categoria, seguiva la sezione latte.

