Piazza Garibaldi, 12 stalli bianchi per la sosta gratuita

CREMA (16 novembre 2019) - Diversi i cremaschi che pensavano si trattasse di un errore: stalli bianchi (tratteggiati l’altro giorno) in piazza Garibaldi. Dodici per l’esattezza, a ridosso di Porta Serio. E invece gli operai al lavoro non si erano affafto sbagliati. Si è trattato infatti di una precisa scelta fatta a suo tempo dall’amministazione comunale e attuata. Un occhio di riguardo soprattutto al commercio - afferma l'assessore Matteo Gramignoli - visto che viene concessa mezzora gratuita (si dovrà esporre il disco orario) proprio per sbrigare commissioni veloci.

