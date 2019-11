Il forte vento fa cadere i pali della linea telefonica

AGNADELLO (15 novembre 2019) - Quattro pali della linea telefonica sono caduti stanotte, a causa del forte vento, lungo la strada che dal centro abitato di Agnadello (via Della Vittoria) porta a Torlino Vimercati. Nessun ferito. Del fatto si è accorto l'agente di polizia locale durante un normale giro di controllo del territorio. Immediata la chiamata al sindaco Stefano Samarati e all'ufficio tecnico che si sono portati sul posto ed hanno avvisato i vigili del fuoco. Avvisati del fatto anche i Comuni di Torlino Vimercati e di Palazzo Pignano (per la frazione Scannabue). La strada è stata chiusa al traffico sia per chi la percorre da Agnadello sia per chi la percorre da Torlino e da Scannabue.

La strada è stata poi riaperta al traffico attorno alle 12. In attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco sono stati i cantonieri comunali a mettere in sicurezza i 4 pali, coordinati dal personale dell'ufficio tecnico comunale. I vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno verificato il lavoro svolto dai cantonieri e dato il via libera alla riapertura della strada.

