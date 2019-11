La Provincia in aula al Racchetti-Da Vinci. «Un aiuto per i temi»

CREMA (15 novembre 2019) - La Provincia sui banchi del liceo Racchetti-Da Vinci. L’iniziativa si inserisce nel progetto Il Quotidiano in classe, che nella scuola con sedi in via Palmieri e lungo il viale di Santa Maria prosegue dal 2000. «Per il nostro istituto — spiega il docente coordinatore Santino Maruti — sono coinvolti dieci insegnanti di Lettere e di Filosofia. La lettura del giornale ci permette di trovare modelli per scrivere temi di vario tipo. Nelle classi del biennio lavoriamo di più sulla struttura del testo; nel triennio approfondiamo invece argomenti di attualità, ma anche di carattere letterario, storico e scientifico. È un modo per allenarsi in vista dell’esame di maturità». Al progetto Il Quotidiano in classe partecipano 17 classi dalla prima alla quinta dei tre corsi del liceo diretto da Claudio Venturelli — linguistico, scientifico e classico — per un totale di circa 400 studenti. La Provincia e Il Corriere della Sera sono consegnati cinque mattine alla settimana, dal martedì al sabato, e vengono distribuiti nelle aule. L’attività, che verrà svolta fino a fine maggio, ha impegnato l’altro giorno la quinta B Scientifico.

