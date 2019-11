Scontro tra auto, feriti un 39enne e una 44enne

SALVIROLA (14 novembre 2019) - Incidente stamattina all'incrocio per la zona industriale del paese. Feriti un 39enne e una donna di 44 anni, entrambi non in modo grave. Sul posto due ambulanze e la polizia stradale di Crema. Traffico in senso unico alternato.

