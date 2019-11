Bagni senza maniglie, alunno della Braguti rimane chiuso all'interno

CREMA (14 novembre 2019) - La denuncia porta la firma del consigliere comunale della lista La Sinistra Emanuele Coti Zelati, ex alleato da mesi uscito dalla maggioranza. "Ieri un alunno della primaria Braguti - spiega Coti Zelati - è rimasto bloccato nel bagno in quanto mancano le maniglie della porta. Colpa della mancata manutenzione dell'edificio". Coti Zelati sottolinea il rischio che si corre a lasciare i servizi igienici in quelle condizioni: "Si immagini di essere in un bagno, al lavoro, e che, all’improvviso, scatti l’allarme antincendio: si prova ad uscire ma la porta è bloccata. Si spinge, ma non si apre e nemmeno da fuori si riesce ad aprire. Oppure si immagini di essere nello stesso locale e di sentirsi male: si chiama aiuto ma non si può uscire. Alle Braguti pare che non sia stata la prima volta che un bambino è rimasto bloccato nel bagno. Questo nonostante le ripetute richieste di intervento, che la scuola ha rivolto al Comune. E’ un fatto gravissimo: fortunatamente non ha visto la trasformazione del rischio in incidente". Coti Zelati attacca l'assessore all'Istruzione Attilio Galmozzi. "Il delegato fantasma alla scuola, invece di brindare al palazzo comunale per la fine dei lavori di piazza Garibaldi dovrebbe preoccuparsi, ogni tanto, di dare un’occhiata alle scuole che deve seguire. Ho presentato un’interrogazione per sollevare la questione della mancata manutenzione ordinaria degli edifici, che può diventare fonte di gravi rischi per gli scolari non solo alle Braguti ma anche nelle altre primarie, materne e nidi della città".

