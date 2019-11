Autovelox, rispettati i 70 all'ora

CREMA (13 novembre 2019) - Obbiettivo raggiunto, assicurano al comando di piazzetta Croce Rossa della polizia locale: in quattro anni e mezzo dall’attivazione dell’autovelox fisso lungo la tangenziale cittadina, la percentuale dei mezzi in transito che rispetta il limite dei 70 chilometri orari è del 98,5%, sui tre milioni di veicoli che annualmente percorrono i quattro chilometri a una corsia per senso di marcia, a sud della città. Ad attestarlo è l’ultima proiezione delle contravvenzioni, elaborata per l’anno in corso dal comandante dei vigili Giuliano Semeraro e dai suoi collaboratori: «Situazione fisiologica, l’obiettivo era diminuire la velocità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO