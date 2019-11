Torna l'allarme per il Serio e l'Adda

CREMA (13 novembre 2019) - La tregua è già finita. Da ieri, dopo due giornate consecutive di pioggia che hanno interessato il Cremasco, ma soprattutto i bacini a monte dei fiumi Adda e Serio, i principali corsi d’acqua del territorio sono tornati a ingrossarsi in maniera evidente: Comuni e protezione civile tengono monitorata la situazione. Per fortuna non si registrano ancora esondazioni, ma in alcuni punti i due fiumi sfiorano le aree golenali. Per oggi, il meteo garantisce uno stop delle precipitazioni, ma già da domani riprenderà a piovere: probabile che la nuova perturbazione stazioni sul territorio e più in generale su tutta la regione, sino a domenica compresa. Molto dipenderà dall’intensità delle piogge e dalla cosiddetta quota neve.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO