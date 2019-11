Area sociale, Sonzogni è di nuovo alla guida dell'ufficio

PANDINO (13 novembre 2019) - Il decreto di nomina è stato firmato lunedì dal sindaco Piergiacomo Bonaventi. Giovanna Sonzogni torna a ricoprire l’incarico di responsabile dei servizi sociali del Comune: prende il posto per un anno di Annalisa Mazzoleni, alla guida dell’ufficio nell’ultimo lustro. Mazzoleni, infatti, ha vinto il concorso ed è stata dunque nominata responsabile dei Servizi sociali del Comune di Crema. A sua volta, sostituisce a tempo determinato Angelo Stanghellini, che si è preso un’aspettativa di un anno e mezzo ed ora è alla guida dell’Azienda che si occupa del welfare per conto del Comune di Bologna. Questa catena di trasferimenti ha così riportato Sonzogni, che negli ultimi anni è sempre rimasta in Comune come assistente sociale, al ruolo che aveva ricoperto in passato. Sarà dunque al fianco del vicesindaco e assessore al Welfare Francesca Sau. Nell’autunno 2016, la sentenza del giudice del lavoro del tribunale di Cremona Antonia Gradi aveva condannato il Comune a risarcire Sonzogni per danno non patrimoniale con 31.556 euro. A carico dell’ente anche due terzi delle spese di lite, dunque altri 5 mila euro. Per il giudice, però, il ricorso di Sonzogni era «solo parzialmente fondato»: non si era trattato di un caso di persecuzione tale nei confronti dell’ex responsabile dell’ufficio Servizi sociali, da «configurare una condotta di mobbing», bensì di un caso di cosiddetto straining, ossia di iniziative che ledono i diritti del dipendente mediante l’adozione di condizioni lavorative che il giudice aveva definito «stressogene».

