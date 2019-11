Gallera all'ospedale Maggiore

CREMA (11 novembre 2019) - Oggi l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera sarà all’ospedale Maggiore, per inaugurare il centro vaccinale situato nei poliambulatori — dove è stato trasferito un mese fa dalla storica sede di via Meneghezzi nel quartiere di San Carlo — e il blocco operatorio per i piccoli interventi. Il programma del pomeriggio prevede alle 15,30 l’avvio della visita proprio dall’ingresso 3 della palazzina esterna del nosocomio, quello che porta ai locali del nuovo centro vaccinale. Quindi Gallera si sposterà al secondo piano dell’edificio centrale del Maggiore, per il taglio del nastro, seguita dalla benedizione dell’area piccoli interventi. Alle 16,10 è previsto un passaggio al centro servizi per le cronicità, al piano terra del monoblocco. La tappa in largo Dossena proseguirà, intorno alle 16,30, con un incontro coi giornalisti nella sala riunioni della palazzina della direzione generale. Ultimo appuntamento del pomeriggio cremasco, l’incontro con il collegio di direzione dell’Azienda socio sanitaria territoriale.

