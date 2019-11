Maratonina da record: in 2.000 al via

CREMA (10 novembre 2019) - Due record della corsa, di Valeria Straneo e Solomon Koech, abbinati a una mattinata di tiepido sole, dopo il freddo e la pioggia delle ore precedenti. La 13esima edizione ha portato fortuna e la Maratonina di Crema, questa mattina, è stata un successo. Decisivi il lavoro di 200 volontari, l’organizzazione dell’associazione Bike& Run, guidata dalla presidente Elena Ginelli e dal marito Franco Pilenga. Oltre 2 mila podisti si sono ritrovati alla partenza da porta Serio: prima i 200 della competitiva su 10 chilometri, due minuti dopo quelli che hanno corso, ma anche camminato, sui 10 e cinque chilometri della Marian ten e della Marian five. Alle 9,40 lo start per i 1.100 iscritti alla Maratonina. Un percorso che li ha portati ad attraversare la città, puntando su Ombriano per raggiungere i territori di Capergnanica, Credera e Ripalta Cremasca, prima di rientrare in Crema e godersi il gran finale sul lungo rettilineo di via XX Settembre, piazza Duomo e via Mazzini. Un percorso che tutti i protagonisti hanno giudicato perfettamente delimitato, con ogni incrocio presidiato a dovere, così da permettere ai runner di sprigionare appieno tutta la loro velocità, senza doversi guardare troppo attorno. Una corsa filata via veloce sin dalle battute iniziali. Tra gli uomini Koech e Ishmael Chelanga Kalale si sono avvantaggiati intorno all’ottavo chilometro. Da lì in avanti, i due keniani hanno fatto gara di coppia. All’arrivo non hanno nemmeno sprintato, anche se un passo avanti è finito il primo (qualcuno deve vincere): alla fine stesso tempo, un’ora tre minuti e dieci secondi, che vale il record della corsa.

