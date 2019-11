Ultraleggero precipita in un campo, ferito il pilota

DOVERA (10 novembre 2019) - Un ultraleggero a motore è precipitato in un terreno agricolo a fianco della provinciale Bergamina, un chilometro prima dell'ingresso del paese e non lontano dal campo volo JFK. Ferito, ma non in pericolo di vita, il pilota. I soccorritori l'hanno prima sganciato dal sedile per poi caricarlo in ambulanza. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri. Traffico in senso unico alternato. Lunghe code.

