Giorgia Meloni all'Ancorotti Cosmetics: 'Eccellenza italiana'

CREMA (9 novembre 2019) - «Siamo di fronte a una delle filiere produttive italiane, che davvero funzionano ottimamente e delle quali il Paese forse non ha la dovuta contezza». Reduce dalla manifestazione milanese per il trentennale della caduta del muro di Berlino e accompagnata dalla collega di partito Daniela Santanché, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha visitato quartier generale e unità produttive della Ancorotti Cosmetics. Ossia, la realtà del makeup da 105 milioni di fatturato annuo e 400 dipendenti, il cui cuore pulsa nell’area ex Olivetti alle porte della città e la cui produzione, per il 90%, è destinata al mercato estero. Ricevuta dal presidente Renato Ancorotti e dalla figlia ed amministratrice delegata Enrica, l’ospite non ha fatto mistero dell’interesse per la realtà cremasca.

