Il nuovo asilo si farà: contributo da tre milioni di euro

RIVOLTA D’ADDA (10 novembre 2019) - Rivolta avrà una nuova scuola materna. Verrà costruita nell’area verde di via Galilei, fra le scuole elementare e media, grazie al contributo di quasi 3.132.063,61 euro concesso dal Miur, il ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca, con decreto su un primo progetto preliminare (che adesso si chiama studio di fattibilità) di quasi 4 milioni di euro. La presentazione al pubblico di quel progetto, redatto dagli architetti Marcella Datei, Basilia Barcella e Valentina Nani, risale ad oltre sei anni fa. Si prevedevano nove aule più i laboratori, un grande spazio per il gioco libero, due spazi verdi antistanti ed una cucina ed una sala-mensa dimensionate per accogliere non solo i bambini dell’asilo, ma anche i delle elementari ed i ragazzi delle medie. Nel febbraio 2015 il preliminare era stato ridimensionato. Poi non se n’è fatto più nulla. Il contributo pubblico che avrebbe dovuto finanziare per gran parte l’opera non è mai arrivato.

