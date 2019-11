Investito mentre torna dal cimitero, ferito un 71enne

SPINO D'ADDA (9 novembre 2019) - Stava tornando a casa a piedi dopo aver fatto visita al cimitero quando è stato investito da un'auto. E' successo oggi pomeriggio, alle 15.15, all'altezza dell'attraversamento pedonale che porta in via Vittoria. L'uomo al volante della vettura si è fermato e ha allertato i soccorsi. Il 71enne è stato stabilizzato in ambulanza e poi caricato sull'elicottero per il trasporto in ospedale a Pavia. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO