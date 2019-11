Schianto in tangenziale, tre feriti

CREMA (9 novembre 2019) - Incidente in tangenziale prima delle 11 di oggi, all'imbocco del rondò di Ca' delle Mosche in direzione dell'ospedale Maggiore. Illeso il 44enne alla guida dalla Renault Captur, feriti ma non in modo grave la donna e i due ragazzini e i bordo della Dacia Sandero, trasferiti in ospedale in ambulanza per accertamenti. Rilievi della polizia locale.

