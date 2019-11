Io Robot, didattica 3.0 a Ombriano

CREMA (9 novembre 2019) - Giocare costruendo robot, ma anche imparare a governare le nuove tecnologie: non basta essere nativi digitali per averne la padronanza. Sono queste le opportunità che il laboratorio di robotica dell’istituto comprensivo Crema 2 darà a bambini e ragazzini (la fascia di età va dai 7 sino ai 13 anni, ma non mancheranno spazi anche per chi ha qualche anno in più). Il Fab Lab è stato presentato ieri sera alla media di via Rampazzini a Ombriano. Una sinergia tra istituto comprensivo, associazione Io Robot, che da anni tiene corsi e laboratori per giovanissimi, l’azienda C2 Group del Cremasco Marco Ferla, che ha fornito tecnologia, maxi schermo, arredi, materiali e i robot Lego da costruire. «Qui - ha esordito il preside Pietro Bacecchi - si svilupperanno cultura digitale, nuove tecnologie della didattica (che diventa 3.0) con un occhio di riguardo per discipline come scienze, matematica, ma anche arte. Vogliamo anche promuovere l’accesso alla cultura tecnologica delle ragazze, notoriamente meno attratte da queste cose». A guidare i laboratori sono Donatella Tacca e Luca Pellegrino, fondatori di Io Robot.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO