La colazione si impara alle elementari: esperimento di 5 giorni

SPINO D'ADDA (9 novembre 2019) - La colazione viene servita a scuola. Cinque mattinate in cui i bambini della primaria consumeranno il primo pasto della giornata, secondo i nutrizionisti il più importante, direttamente alle elementari. L’iniziativa porta la firma di Comune e istituto comprensivo Chiesa. Il dirigente scolastico Enrico Fasoli ha dato l’ok e toccherà agli operatori della Sodexo, l’azienda che già ha in appalto il servizio mensa scolastica, curare l’allestimento delle colazioni. Prima di questa serie di appuntamenti, però, ci sarà la festa d’autunno: «Giovedì 20 a pranzo — spiega Fasoli — ai bambini che rimangono in mensa sarà servito un menu stagionale che prevede risotto con la zucca, arrosto alle castagne, fagiolini in insalata e dessert». Un modo per educarli anche ad apprezzare i prodotti locali e di stagione. Seguirà dal 25 al 29 novembre una serie di cinque incontri dedicati a una colazione equilibrata. Sui grandi tavoli apparecchiati in mensa, i bambini troveranno dunque prodotti genuini e ideali per fare il pieno di energia, senza assumere un eccesso di grassi e zuccheri. Avranno la possibilità di scegliere tra frutta fresca, yogurt, latte, succhi e anche biscotti e dolci, ma con attenzione al tipo di prodotto. Una proposta che punta dunque ad educare i bambini ad un corretta alimentazione, con i vari alimenti disponibili che verranno loro presentati dal nutrizionista di Sodexo.

