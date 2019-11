Nido di vespe alle elementari, rimosso dai pompieri

PANDINO (8 novembre 2019) - Intervento dei vigili del fuoco alla scuola elementare, per rimuovere un nido di vespe. Intorno alle 13.30 di oggi un equipaggio del distaccamento di Crema ha raggiunto l'edificio di via Borgo Roldi. Essendo venerdì, l'istituto era praticamente deserto (le lezioni terminano alle 12.30). I pericolosi insetti da diversi giorni venivano regolarmente avvistati, anche nelle classi, ma non si riusciva a capire da dove provenissero. Il nido era infatti nascosto nel contro soffitto, nel cassone di una tapparella di una finestra al primo piano. E' stato rimosso e le vespe sono state uccise.

