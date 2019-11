Fiumi, Serio in piena. E allerta anche per l'Adda

CREMA & CREMASCO (8 novembre 2019) - Oggi i fiumi che attraversano il Cremasco hanno raggiunto le aree golenali, allagando in alcuni punti il piano campagna. Massima attenzione da parte dei Comuni e dei volontari della protezione civile, ma fortunatamente non si sono registrate emergenze. Sotto osservazione anche rogge e canali, anch’essi gonfi per la pioggia. In alcuni casi l’acqua ha allagato i campi, già zuppi a causa delle abbondanti precipitazioni che si susseguono da oltre una settimana. Qualche disagio su alcune strade vicinali, ma la situazione è rimasta sotto controllo. Tra domani e domenica il maltempo dovrebbe concedere una tregua. Le previsioni meteo annunciano infatti la fine delle piogge che potrebbero però riprendere già dal pomeriggio-sera di lunedì e proseguire poi per gran parte della prossima settimana. L’allerta non è dunque cessata e i principali corsi d’acqua che lambiscono il territorio saranno costantemente monitorati anche nei prossimi giorni.

Nella giornata di oggi si è registrata la seconda piena di Adda e, soprattutto, Serio, dell’ultimo mese. A differenza di ottobre, però, quando il livello dei due fiumi era arrivato anche oltre la portata di oggi, la situazione non ha creato eccessivo allarme. Merito delle temperature più basse, rispetto alle scorse settimane, che hanno portato le prime copiose nevicate in montagna.

