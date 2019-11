Venerdì nero: guasto sulla linea, treni cancellati

CREMA (8 novembre 2019) - Praticamente interrotti i collegamenti ferroviari sulla linea Cremona, Crema, Treviglio, Milano. Un problema tecnico registrato prima delle 6 di stamane tra le stazioni di Casalbuttano e Soresina, ha messo ko la circolazione. Il servizio informazioni di Trenord stima ritardi di 50 minuti: "Sono possibili -spiegano dalla società che gestisce il materiale rotabile - anche limitazioni e variazioni al percorso dei treni causa di un guasto agli impianti, di competenza Rete ferroviaria italiana, che regolano la circolazione, tra le stazioni di Casalbuttano e di Soresina. I tecnici sono al lavoro". Pesantissimi i disagi per o pendolari cremaschi. Il diretto 10456 per Milano è stato cancellato, mentre il convoglio precedente (10452) ha viaggiato con quasi un'ora di ritardo. Problemi anche per gli studenti che frequentano le superiori a Crema. Il loro treno, il 10453 delle 7,07 da Treviglio è stato cancellato proprio nel tratto tra il capolinea e Crema.

