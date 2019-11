Campanile a metà, un orologio ko da 18 mesi

VAIANO CREMASCO (8 novembre 2019) - Due orologi, ma solo uno funzionante. E’ così da almeno un anno e mezzo e ormai molti vaianesi ci hanno fatto il callo. «Ciò non giustifica – sottolineano i consiglieri di minoranza della lista Calzi – l’inazione del Comune che non ha ancora provveduto a far riparare quello fermo». Gli orologi in questione sono quelli della torre campanaria della parrocchiale dei Santi Cornelio e Cipriano. Quello che guarda verso via Roma gode di ottima salute, l’altro, orientato verso piazza Gloriosi Caduti, non segna l’ora esatta dall’estate 2018: è fermo alle 6,35. L’opposizione ha presentato un’interrogazione in merito.

