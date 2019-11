Vincenzo, una pizza da sogno per sfidare l'Europa

CREMA (7 novembre 2019) - In famiglia la pizza è una religione, non per niente i genitori sono titolari della pizzeria Lucia di Paullo. Vincenzo Rega ha raccolto l’eredità ed è pronto a sfidare i migliori interpreti europei dell’arte culinaria inventata a Napoli. La particolarità è che sarà probabilmente il più giovane tra i concorrenti in gara alla fase finale di «Pizza senza frontiere – European competition», in programma a Londra la prossima settimana. Studente dell’indirizzo professionale enogastronomico dell’istituto Sraffa di via Piacenza, Rega sarà in gara nella categoria pizza classica, con qualsiasi tipo di impasto e ricetta. Nel corso degli ultimi mesi, ha preso parte a simili concorsi. A luglio le Olimpiadi della vera pizza napoletana nella città partenopea. Il mese scorso, nell’ambito di «Host 2019», la manifestazione sul mondo della ristorazione che ogni due anni si svolge nel complesso fieristico milanese, al campionato europeo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO