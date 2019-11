Guerra ai mozziconi, reclutati 150 alunni

PANDINO (8 novembre 2019) - «Un entusiasmo incredibile e contagioso, che ci dà la forza per proseguire con ancora maggior convinzione nel nostro impegno a favore della tutela ambientale e del decoro del paese». Così i membri del gruppo Cittadini attivi per Pandino sintetizzano l’esperienza dei giorni scorsi nelle classi seconde e terze della primaria Berinzaghi. Grazie alla disponibilità delle insegnanti, hanno spiegato agli alunni quando hanno organizzato per il recupero dei mozziconi: un lavoro cominciato a fine primavera con la distribuzione – all’esterno di bar e negozi del centro – di 18 raccoglitori. L’iniziativa ha subito dato risultati importanti evitando, in poco più di tre mesi, che 20 mila sigarette spente, pari a 6,5 chilogrammi, finissero a terra. I bambini hanno ascoltato i volontari con grande interesse, subissandoli poi di domande. Solo mezz’ora per classe, ma davvero intensa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO