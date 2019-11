Ritardo record del treno, pendolari bloccati a bordo

CREMA (7 novembre 2019) - Un guasto sulla linea tra le stazioni di Milano Porta Garibaldi e Milano Lambrate, che ha mandato in tilt tutto il traffico pendolare nella serata di ieri. A farne le spese anche i viaggiatori cremaschi, saliti a bordo del diretto 10487 delle 18,36: l'ultimo treno utile senza cambio a Treviglio per tornare a casa dal lavoro o dall'università. "Siamo rimasti fermi un'ora tra Garibaldi e Lambrate", hanno spiegato gli utenti. Una trappola senza via di uscita. Vista la situazione, chi era in attesa a Lambrate ha optato per il regionale per Brescia e Verona, scendendo poi a Treviglio e prendendo la coincidenza per Crema e Cremona. Per i passeggeri del 10487 un rientro a casa con 100 minuti di ritardo. Il convoglio è arrivato a Crema alle 21,20 invece che alle 19,40.

