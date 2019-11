Piazza Garibaldi, vinta la corsa contro il tempo

CREMA (7 novembre 2019) - Una corsa lunga, senza dubbio più lunga della maratonina, e «vinta» fanno sapere — con aperta soddisfazione - dal palazzo comunale. Una corsa contro il tempo per consegnare piazza Garibaldi agli oltre mille podisti che domenica riempiranno lo slargo in occasione della tredicesima edizione della Maratonina di Crema. «Non abbiamo mai avuto dubbi», sottolinea Fabio Bergamaschi, assessore ai Lavori pubblici. Ma piazza Garibaldi si conferma ancora una volta terreno di scontro. C’è infatti da registrare la durissima presa di posizione del già citato assessore Bergamaschi nei confronti del consigliere comunale Antonio Agazzi - «risvolti penali» - che sui social ha criticato l’operato, scendendo in alcuni particolari prettamente tecnici.





