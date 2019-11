Microcar si ribalta, ferito 19enne

CREMA (6 novembre 2019) - Incidente alle 16,40 ai Mosi, sulla provinciale per Cremosano. Ferito un indiano 19enne. Era al volante di una microcar venuta a contatto con una Ford Fiesta guidata da un giovane di Cremosano. La microcar si è ribaltata a bordo carreggiata. Il 19enne è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco di Crema e trasportato in ambulanza in ospedale. Rilievi della polizia stradale di Crema. Disagi al traffico con lunghe colonne in entrambe le direzioni.

