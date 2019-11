Scontro con un camion, grave un 49enne cremasco

MORENGO/BERGAMO (6 novembre 2019) - Incidente ieri pomeriggio alle 18 sulla ex statale 591. Ferito gravemente un cremasco 49enne, trasferito in ambulanza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'uomo era alla guida di un'Opel Corsa che si è scontrata con un camion, con a bordo l'autista 52enne e un 42, entrambi illesi. Il mezzo pesante, dopo l'impatto è finito nella carreggiata opposta, bloccandola: strada chiusa per ore e riaperta solo in nottata. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri di Caravaggio. Sul posto i vigili del fuoco di Romano e Bergamo.

