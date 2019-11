Alcol, in cura oltre 100 minorenni

CREMA (6 novembre 2019) - Primo bicchiere - lo dice l’osservatorio nazionale dell’alcol — a 11 anni. E, forse, a questo punto non stupisce che al Ser.d. (il servizio delle dipendenze di via Medaglie d’Oro) ad oggi ci siano 107 adolescenti con problemi legati all’abuso di alcol. Ai quali vanno aggiunti quei ragazzini o quelle ragazzine che fanno riferimento al reparto di riabilitazione delle dipendenze di Rivolta d’Adda diretto da Giorgio Cerizza: un decina. E in questo caso la patologia è decisamente più grave. Dato, quest’ultimo, un poco complesso da estrapolare in quanto molti dei 780 pazienti (una trentina i giovanissimi) trattati in quest’ultimo un anno e mezzo rientrano nell’ampia fetta delle polidipendenze. Non solo alcol in altre parole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO