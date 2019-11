Sulla facciata del Municipio tricolore al contrario

CAPERGNANICA (6 novembre 2919) - Forse la fretta o chissà, un prospettiva visiva distorta. Fatto sta che sulla facciata del Municipio di Capergnanica, in occasione delle celebrazioni del IV Novembre sono apparsi i tricolore con i colori invertiti. Particolare che non è sfuggito a qualche residente, che ha subito immortalato l’errore, sicuramente involontario. Errore che non sarebbe tuttavia stato segnalato con tempestività al Comune, tanto che sono rimasti in bella mostra per diverso tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO