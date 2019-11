Dal primo dicembre via alla nuova Ztl, ma senza i varchi

CREMA (6 novembre 2019) - La giunta ha deciso. Inutile aspettare ancora che il ministero dia l’ok all’accensione delle otto telecamere. La nuova zona a traffico limitato in centro verrà attivata dal primo dicembre, anche se non ci saranno ancora in funzione i varchi elettronici. Ciò significa che in tutte le strade (tranne l’area di piazza Madeo), sarà interdetto 24 ore su 24 sette giorni su sette il transito ai veicoli a motore non autorizzati. La novità è che in molte di queste vie l’attuale Ztl è sempre stata in vigore per fasce orarie. Individuate le vie off limits al traffico e senso unico invertito in via Battisti.

