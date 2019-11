Migranti in calo, la mappa dell'accoglienza

.CREMA (5 novembre 2019) - In forte calo in città la presenza di migranti. Sono 137, secondo i dati aggiornati al mese scorso dal Comune, ovvero circa un centinaio in meno dei richiedenti asilo ospitati nel biennio 2015-2016, quando su scala nazionale si era registrato il boom di sbarchi sulle coste e dunque anche la comunità cremasca (paesi del circondario compresi) aveva fatto la sua parte nell’accoglienza. Circa il 40% per cento in meno, dunque, in base ai numeri forniti dall’amministrazione Bonaldi. Ci sono varie realtà che si occupano dei migranti, in attesa di asilo politico: dei 137, 53 sono in carico della Prefettura, ospiti alla Caritas diocesana, altri dieci hanno ottenuto la protezione (restano comunque sempre ospiti della Caritas). La coop Tecnoproject si occupa di 28 migranti, la cooperativa Koala di 24 (quasi tutti appartenenti a nuclei familiari). In 25 sono alloggiati tramite La casa di Ale (tra cui ci sono mamme con otto bambini). Infine, sono cinque i minori non accompagnati, seguiti da casa porta Misna, il progetto promosso dal Comune stesso.

