Castagne benefiche, offerta con soldi falsi

VAIANO CREMASCO (5 novembre 2019) - «Sia io, sia gli altri volontari e soci impegnati nella castagnata ci siamo rimasti davvero male: con le nostre iniziative, durante l’anno raccogliamo fondi in favore del reparto di pediatria dell’Istituto tumori di Milano. Trovare nell’urna delle offerte un foglio di carta ritagliato in maniera grossolana con fotocopiati 10 euro fronte retro, lascia l’amaro in bocca. E’ la prima volta che accade». Non nasconde il proprio rincrescimento il presidente dell’associazione dei Donatori di sangue Gianfranco Cazzamali. L’episodio nei giorni scorsi. In occasione della tradizionale castagnata, organizzata nella sede di via Roma, i volontari si sono ritrovati l’amara sorpresa.

