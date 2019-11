Passaggio pedonale con rischio investimento

VAILATE (4 novembre 2019) - Un passaggio pedonale pericoloso. È quello fra le vie Borghi Inferiori e Roma dove chi attraversa la strada rischia di non essere visto e di venire travolto dalle auto in transito. A segnalare la necessità di mettere mano alla viabilità di questa zona è un cittadino, il pensionato Gianfranco Colombo. “Quello del passaggio pedonale fra queste due strade - spiega - è un problema di vecchia data: chi proviene dalla zona dell’ex sede del Vailate Calcio tende ad attraversare la strada stando a filo della casa che in quel punto fa angolo: se sbaglia a sporgersi troppo rischia di finire sotto un’auto in transito, che non vede il pedone se non all’ultimo momento vista. E siccome via Borghi Inferiori, dopo i cambi di viabilità, da qualche anno a questa parte è diventata la nuova circonvallazione di Vailate, non tutti i veicoli in transito procedono a passo d’uomo”. Il Comune ha fatto propria la preoccupazione del cittadino, come spiega l’assessore ai lavori pubblici Roberto Sessini.

