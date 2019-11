L'Anffas lancia l'allarme: "Più aiuti o si chiude"

CREMA (4 novembre 2019) - «Se la Regione e il Comune non adegueranno il loro contributo, la Comunità socio-sanitaria di Anffas di viale Santa Maria si troverà ben presto a grave rischio di chiusura o di insostenibilità». A lanciare l’allarme è Daniela Martinenghi, presidentessa dell'associazione che si occupa di disabili, che da mesi sta lottando, insieme agli organismi regionali e nazionali, per cercare di avere ascolto dalle istituzioni. Il problema era stato sollevato lo scorso mese di gennaio, all’indomani del rinnovo dei contratti di lavoro dei dipendenti, che avevano comportato maggiori spese a fronte di contributi pubblici invariati. Già allora, Martinenghi disse che, con i risparmi messi da parte, Anffas Crema avrebbe potuto sopperire agli aumenti per qualche mese, ma sottolineò come si aspettava un sostegno da Regione e Comune.

