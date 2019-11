Una vita al servizio degli altri, addio a Mina Cavalli

MONTODINE (2 novembre 2019) - «Grazie per tutto quel che hai fatto per il tuo paese. Ciao Mina». Tutta Montodine piange Mina Cavalli, scomparsa oggi all’età di 62 anni, per un male contro il quale stava lottando da tempo. Lei, che del servizio agli altri, proprio nelle corsie degli ospedali, aveva fatto una missione, nel ruolo di infermiera professionale per tanti anni all’ospedale Maggiore di Crema. E ancora, nel paese d’origine e residenza, in ambito sociale, nel quale aveva messo a disposizione la propria esperienza per aiutare. I funerali di Mina si svolgeranno lunedì 4 novembre alle 15, partendo dall’abitazione di via Lungo Serio 5, a Montodine.

