Le sfilano le fedi dal dito, anziana derubata in ospedale

CREMA (2 novembre 2019) - Furto ai danni di un’anziana ricoverata in un reparto dell’ospedale cittadino. «Venerdì 25 ottobre in un reparto dell’ospedale di Crema a mia mamma, persona anziana, sofferente e fragile, sono state rubate le fedi che portava al dito: la sua e quella di mio papà morto a gennaio dopo 54 anni di vita insieme. Chi ha osato fare questo le ha dovuto sfilare gli anelli perché bloccati da un ferma fede. Chi può aver fatto questo oltraggio? In un posto di cura possono avere accesso in tanti e non solo personale interno. Non posso accusare nessuno, ma posso denunciare esprimendo il mio sdegno». E' stata sporta denuncia ai carabinieri.

