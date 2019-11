Halloween e alcol, diversi giovani soccorsi nella notte

CREMA(1 novembre 2019) - Alcol a fiumi nelle feste della notte di Halloween. A farne le spese alcuni giovanissimi cremaschi, in due casi minorenni, che sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. Per fortuna per nessuno di loro l’eccesso di bevute si è tramutato in un coma etilico, ma in un caso - una 17enne soccorsa in località Oriolo a Madignano – per alcuni minuti si è temuto il peggio. La chiamata al numero di emergenza 112 è arrivata intorno alle 4. La ragazzina sembrava aver perso conoscenza. Sul posto, pochi minuti dopo, è arrivato un equipaggio del 118 della Croce Rossa di Crema. La minorenne è stata caricata in ambulanza e trasferita in ospedale: si è ripresa quasi subito. Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Crema. Un altro caso di under 18 finito in ospedale si era verificato poco dopo le 2 a Bagnolo Cremasco, sulla strada Paullese. Un 17enne si è sentito male per l’eccesso di bevute: è stato trasferito al Maggiore in ambulanza.

