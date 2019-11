Dipendente se ne va: settore accorpato, servizi ko

RIVOLTA D'ADDA (2 novembre 2019) - Non accorpate quelle due aree. Lo chiedono i gruppi di minoranza consiliare alla vigilia del pensionamento di Roberto Stucchi. Stucchi è il responsabile del settore socio-culturale del Comune di Rivolta d’Adda che l’amministrazione guidata dal sindaco Fabio Calvi ha scelto di non sostituire con un’altra figura professionale di pari grado perché il settore socio-culturale verrà accorpato a quello amministrativo con la dipendente Clara Vismara in veste di responsabile. Per l’opposizione è un errore.

«Va in pensione un professionista serio, molto competente, che ha portato la nostra biblioteca ad essere fra le migliori – afferma Marianna Patrini, capogruppo della minoranza di Noi per Rivolta a proposito di Roberto Stucchi - ed a seguito di ciò l’amministrazione Calvi accorperà l’area socio-culturale a quella amministrativa non sostituendo la figura di Stucchi nonostante l’area stessa abbia al suo interno le risorse umane in grado di farlo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO