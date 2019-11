Piscina, esposto di Agazzi contro Sport Management

CREMA (2 novembre 2019) - Dopo le parole, i fatti. Il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Andrea Agazzi, ha presentato nei giorni scorsi un esposto alla Guardia di finanza, relativo al centro natatorio comunale. L’azione si inserisce nella querelle in atto tra il consigliere e la Sport Management, società veronese che ha in gestione l’impianto Nino Bellini di via Indipendenza, oltre ad un’altra quarantina di piscine in Italia. Un colosso, dunque, nel settore. Agazzi aveva sollevato nelle scorse settimane degli interrogativi sulla gestione dei dipendenti del centro natatorio, arrivando a sollecitare dei controlli da parte dell'Ispettorato del lavoro, come già era avvenuto a Cremona. Sport Management aveva definito le sue dichiarazioni «strumentali, prive di qualsiasi fondamento, e utilizzate esclusivamente a scopi politici», minacciando di voler agire per vie legali nelle sedi opportune, per tutelare la propria reputazione professionale.

