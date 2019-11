Marocchino 28enne irregolare denunciato per possesso di droga

MONTE CREMASCO (1 novembre 2019) - Una lite per futili motivi all'interno di in motel, le gruda provenienti da una delle camere, gli altri clienti che chiedono l'intervento dei carabinieri. E' successo il 29 ottobre attorno alle 9 del mattino, e al loro arrivo i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crema raggiungevano la stanza dove si trovavano un 28enne marocchino con pregiudizi di polizia, e una giovane italiana. I Carabinieri verificavano che lo straniero era inottemperante ai decreti di espulsione emessi dai Prefetti di Milano e Siracusa, nonché degli ordini dei Questori di quei capoluoghi ed inoltre procedevano ad accurata perquisizione personale trovandolo in possesso di 7 grammi di cocaina ed una dose di eroina. Per tali motivi il 28enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e la sua posizione, irregolare sul territorio nazionale, segnalata agli organi competenti con la conseguente emissione del Decreto di Espulsione da parte del Prefetto di Cremona e l’Ordine di espulsione del Questore.

