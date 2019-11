La Provincia alla Casearia

PANDINO (1 novembre 2019) - C’è anche la scuola Casearia tra gli istituti superiori che partecipano al progetto Il quotidiano in classe. Cinque giorni alla settimana, per l’intero anno scolastico, i futuri casari che fanno parte dell’agrario Stanga si cimentano nella lettura e nel commento di due giornali: La Provincia e Il Corriere della Sera. L’attività è coordinata dall’insegnante di Lettere Serena Triacchini. «Partecipare a questa iniziativa – commenta la docente – per i nostri studenti rappresenta un modo per avvicinarsi all’attualità e per discutere degli argomenti proposti negli articoli. Inoltre, aumenta il loro bagaglio di conoscenze per la maturità. Più cose si sanno, meglio è». L’attività con i quotidiani impegna ciascuna classe per un’ora alla settimana. «Di più non possiamo – spiega l’insegnante – anche perché abbiamo un programma da svolgere».

A selezionare gli articoli è la stessa Triacchini. «Se ritengo che possano interessare a tutte le tre classi de triennio, propongo gli stessi. Poi, ovviamente, l’argomento è declinato in maniera diversa. A volte lascio ai ragazzi l’opportunità di selezionare gli articoli che riscuotono maggiormente il loro interesse». La lettura de La Provincia riguarda soprattutto le notizie locali.

