Smog, vademecum nelle case: come inquinare meno

CREMA (31 ottobre 2019) - Una copia in ogni casa, letteralmente: 60 mila guide anti inquinamento – con consigli su come consumare meno energia, tagliare la produzione di gas serra, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria del territorio. Le amministrazioni comunali del Cremasco chiedono la collaborazione dei cittadini: la diffusione di buone pratiche ambientali va infatti anche nella direzione di abbattere l’inquinamento atmosferico. Da lunedì verrà distribuita in 60 mila abitazioni, uffici e aziende del Cremasco la brochure intitolata «Cambiamo aria». «Una pubblicazione – spiega una nota dell’Area omogenea, l’organismo che rappresenta i sindaci – di 16 pagine a colori che approfondisce i comportamenti individuali che possono migliorare la qualità dell’aria e influenzare i decisori politici a tutti i livelli». Si va da consigli pratici, ad esempio evitare di lasciare acceso il riscaldamento nelle ore notturne, tenere sotto controllo il termostato di giorno, possibilmente lasciando la temperatura di casa entro i 20 gradi centigradi, alle normative in merito alla manuenzione della caldaia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO