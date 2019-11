La zucca da 118 chili sbaraglia la concorrenza

CREDERA RUBBIANO (1 novembre 2019) - La zucca di Halloween più grande del territorio: ben 118 chilogrammi, che hanno fatto conquistare il primo premio in assoluto e il titolo di Re della Zucca 2019, alla sagra-concorso di Cornegliano Laudense (Lodi), a una famiglia cremaschi doc. A trionfare, i Roderi: Mauro e il figlio Guido, con l’aiuto dei genitori (e nonni) Attilia e Giuseppe. Famiglia residente a Credera-Rubbiano. «Si tratta della quarta volta che partecipiamo al concorso, ma la prima in cui ne usciamo vincitori. Per noi è un hobby, ma ricevere il primo premio è una grande soddisfazione». Negli scorsi anni, le partecipazioni alla sagra avevano fruttato sempre un quarto posto: «La prima era di 40 chili, mentre il secondo e terzo anno di 60 e di 80. Ma c’erano sempre molte più zucche e tutte più grandi. Quest’anno, i nostri 118 chilogrammi hanno conquistato la giuria, dopo la pesatura».

