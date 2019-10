Furti su auto in sosta, denunciato 24enne di Dalmine

VAIANO CREMASCO/CHIEVE (31 ottobre 2019) - E' stato identificato dai carabinieri l'autore dei furti su due auto in sosta avvenuti lo scorso 24 ottobre in un parcheggio pubblico di Vaiano Cremasco e nel parcheggio del cimitero di Chieve. I proprietari delle auto hanno riferito agli uomini dell'Arma di aver trovato il vetro della portiera lato guida completamente infranto, mentre erano stati asportati i rispettivi portafogli contenenti tutti i documenti, carte di credito e 100 euro in contanti. A mettere a segno i colpi è stato secondo i militari un 24enne italiano residente a Dalmine (Bergamo), già noto alle Forze dell’Ordine per analoghi precedenti penali; il 24enne è stato deferito alla Procura della Repubblica di Cremona in stato di libertà per il reato di furto aggravato.

