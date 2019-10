La Fiab si scaglia contro il don

CREMA (31 ottobre 2019) - «Alberi decennali spariscono da un giorno con l’altro, con i residenti che vengono messi davanti al fatto compiuto, mentre nessuno si è premurato di spiegare loro preventivamente i motivi della scelta». Federazione italiana ambiente bicicletta all’attacco della parrocchia di Crema Nuova, dopo l’abbattimento di quattro cedri – avvenuto nei giorni scorsi – che si trovavano a fianco della chiesa parrocchiale di piazza Fulcheria.

Il portavoce della sezione cremasca Davide Severgnini, avanza il dubbio di un’eccessiva premura e chiama in causa anche il Comune, per l’assenza di un regolamento del verde cittadino che stabilisca una volta per tutte e con criteri uniformi quando si deve tagliare un albero che dà problemi e quando invece va fatto il possibile per tenerlo in vita. Don Francesco Ruini preferisce non replicare, spiega però che la parrocchia, prima di abbattere i cedri «ha chiesto un parere qualificato». Insomma, nessuna decisione a cuor leggero o affrettata.

